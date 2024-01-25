نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. طارق سليمان: مفاجأة صادمة بسبب إصابة الشناوي.. رئيس نانت: نرغب في ضم لاعبين مصريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية في البرامج عبر القنوات الفضائية المصرية والعربية اليوم الخميس 25-1-2024.

مفاجأة.. رئيس نانت الفرنسي يكشف قرار ضم لاعبين مصريين مع مصطفى محمد

صرح فالديمار كيتا رئيس نادي نانت الفرنسي عن موقفه من ضم لاعبين مصريين بجانب الدولي المصري مصطفى محمد، وذلك خلال الانتقالات القادمة.

ويشارك في الوقت الحالي مصطفى محمد لاعب فريق نانت الفرنسي مع المنتخب المصري في مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

وتحدث رئيس نادي نانت خلال تصريحات تليفزيونية، قائلا: "النادي تأثر جدا بغياب مصطفى محمد وهذا أمر طبيعي".

وعن العروض المقدمة لمصطفى محمد وضح: "عروض لمصطفى محمد؟ رغبتنا هي استمرار مصطفى معنا ويستمر في التطور، ولو جاء لي اتصالات من أجل ضم مصطفى محمد لن أرد على تلك الاتصالات بسبب رغبتنا في بقائه".

وعن سؤاله عن ضم لاعبين مصريين آخرين، تحدث قائلا: "مصر بها لاعبين على مستوى عالي ولدينا الرغبة في ضم المزيد من اللاعبين المصريين لأننا في الأساس نحب مصر والثقافة المصرية والحضارة".

صدمة للأهلاوية.. الكشف مدة غياب محمد الشناوي بسبب الإصابة

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق الأهلي السابق، أن الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي ومنتخب مصر في مباراة الرأس الأخضر إصابة قوية وستؤدي إلى غيابه لمدة طويلة.

وتعرض محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة بخلع في الكتف، خلال مباراة منتخب مصر وكاب فيردي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس امم افريقيا المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وقال طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: في تقديري أن محمد الشناوي سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى ٤ شهور تقريبًا بسبب تعرضه لاصابة في خلع في الكتف.

وتابع: أتمنى أن يعود محمد الشناوي سريعًا إلى الملاعب والمشاركة من جديد مع فريق الأهلي ومنتخب مصر في الفترة المقبلة.

"عايز بسام هات مصطفى شوبير".. تعرف على تفاصيل مفاوضات الأهلي مع حارس سيراميكا كليوباترا

وتحدث شوبير عبر برنامجه المذاع على قناة أون تايم سبورتس قائلا: "مع إصابة الشناوي الأهلي بدأ التفكير بشكل كبير في استعارة حارس مرمى حتى نهاية الموسم".

وتابع: "وبالفعل الأهلي تحدث مع محمد بسام حارس مرمى نادي سيراميكا كليوباترا، والمسؤولين وبالاسم السيد طارق أبو العينين، وتحدث معه من النادي الأهلي امير توفيق مدير التعاقدات، وطلب رسميا استعارة بسام حتي نهاية الموسم".

وواصل حديثه: "وكان الرد من سيراميكا أنه الحارس الأساسي لديهم، فشرح النادي الأهلي ظروفه أنه يحتاجه خاصة بعد إصابة الشناوي، فكان الرد الموافقة ولكن بشرط مقابل مصطفى شوبير".

وأكمل: "فرفض الأهلي موضحا أنه أمر غير قابل للتفاوض، فرد الآخر، أن بذلك بسام غير قابل للتفاوض ايضًا".

واستكمل: "ومن الممكن أن يكون هناك جولة ثانية ومحاولة من النادي الأهلي مع سيراميكا لضم محمد بسام".

أما بالنسبة لرغبة الأهلي في استعادة علي لطفي، تحدث: "تم طرح اسم علي لطفي داخل الأهلي كبديل الشناوي ولكن الرد أنه بالفعل كان متواجد ولكن الأهلي يرغب في ضم حارس أخر".

وعن طرح اسم ابو جبل قال: "لا يوجد اي مفاوضات مع ابو جبل حتى اللحظة الحالية، ولكن حسب ما علمته من نادي البنك الاهلي أنهم ليس لديهم أي مانع من استعارة الأهلي لابو جيل حتى نهاية الموسم، بشرط مقابل مصطفى شوبير ".

خالد جلال: مروان يستحق اللعب على حساب النني.. وهذا هو بديل الشناوي

أكد خالد جلال، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك أن مروان عطية، لاعب النادي الأهلي يستحق اللعب في منتخب مصر على حساب محمد النني، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقال خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأزمات في خط الدفاع تبدأ من الهجوم، بالإضافة لأزمات في خط الدفاع نفسه، مثل عدم جاهزية أحمد حجازي".

وأضاف: "ياسر إبراهيم كان يسير بشكل جيد مع النادي الأهلي، وكان من الممكن أن يتم الدفع به في إحدى المباريات مع المنتخب في بطولة كأس إفريقيا".

وتابع: "على روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر أن يجد حلول لأزمات خط الدفاع، حتى إن تم ذلك من داخل الملعب، مثلما فعل في مباراة الرأس الأخضر، وقام بتثبيت محمد هاني في خط الدفاع، وهو ما منح التوازن الدفاعي في الهجمات المرتدة".

وأكمل: "محمد النني لاعب كبير، ولكن مروان عطية في مباراة الرأس الأخضر ظهر بشكل جيد جدًا، وعلى فيتوريا أن يواصل الدفع به في المباريات القادمة، وهذا ليس تقليلًا من محمد النني".

