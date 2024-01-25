"يتوسلون من أجل التقاط الصور" رامي عباس يهاجم منتقدي صلاح

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أحمد جودة - القاهرة - علق رامي عباس وكيل محمد صلاح نجم منتخب مصر، عن الانتقادات الواسعة التي طالت نجم ليفربول بعد إصابته في كأس الأمم الإفريقية.

رامي عباس يهاجم منتقدي صلاح

وأصيب صلاح خلال مواجهة مصر وغانا في الجولة الثانية من دور المجموعات في “كان” 2023.

وقال رامي عباس وكيل محمد صلاح عبر وسائل الاتصال الاجتماعي “إكس”: "نفس الأفراد المؤثرين يصابون بالضعف في الركبتين عندما يصادفون محمد شخصيًا ويتوسلون من أجل المتابعة أو التقاط صور شخصية، حاولوا الاستفادة من إصابة مؤسفة وشككوا في التزام محمد تجاه بلده، لقد فعلوا ذلك بحثًا عن الشهرة والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي".

"أريد أن أشكر أولئك الذين فعلوا هذا الشيء المشرف وأشاروا إلى مدى سخافة ذلك، أخذت أسماء في كلتا الحالتين".

“والأهم من ذلك، إلى الغالبية العظمى منكم، الذين يدعمون محمد، رسالتي إليكم هي ألا تقلقوا، لأن أيقونتكم العالمية، تلك التي ساعدتم في إنشائها، أكبر من أن تسقطها وسائل التواصل الاجتماعي”.