نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب السعودية يتعادل سلبيًا مع تايلاند في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين منتخبي السعودية وتايلاند ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات كأس أسيا بالتعادل السلبي دون أهداف.

نتيجة مباراة السعودية وتايلاند

وفي الشوط الأول شهدت المباراة محاولات من جانب المنتخبين لإحراز أهداف ولكن لم يتقنها من أجل أحراز هدف أول لينتهي بعد ذلك الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني استمرت المحاولات من جانب المنتخبين لإحراز أهداف ولكن لم تسفر عن شيء لتنتهي المباراة بعد ذلك بالتعادل السلبي دون أهداف.

ترتيب المنتخبين:

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب السعودية إلي 7 نقاط بينما تجمد رصيد منتخب تايلاند عند 4 نقاط في المركز الثالث.

موعد مباراة منتخب السعودية القادمة في كأس أسيا

يستعد منتخب السعودية لخوض مباراة دور 16 من منافسات كأس أسيا والمقرر إقامتها الأسبوع القادم في قطر.