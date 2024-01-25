نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل|تغريدة مثيرة من محمد صلاح.. رد ناعم بعد الهجوم عليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللاعب محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، "تويتر" سابقًا، تصميمه على بذل أقصى جهد من أجل استعادة لياقته في أقرب وقت، بهدف العودة للمشاركة الفعّالة مع منتخب مصر، وذلك بعد الهجوم الشديد عليه بعد مغادرة معسكر المنتخب الوطني بسبب الإصابة.

محمد صلاح يرد على منتقديه

وكتب محمد صلاح: بدأت امبارح برنامج العلاج والتأهيل وهعمل كل حاجه ممكنه علشان اكون جاهز في اقرب وقت وارجع للمنتخب زي ماكان متفق عليه من البدايه، بردو بحبها وبحب ناسها… حاولو اكتر.

رسالة خاصة من صلاح للاعبي المنتخب

وتحدث شوبير عبر برنامجه الاذاعي عبر راديو "أون سبورت" قائلا: " خالد الدرندلي قام بعمل حفل عشاء للاعبي المنتخب، خارج فندق الإقامة وقرر محمد صلاح أن يوصل لاتوبيس التحرك لديهم لتوجيه لهم رسالة للدعم قبل سفره إلى إنجلترا".

وواصل:" محمد صلاح تحدث معهم إنه سيعود إلى كوت ديفوار قريبا للغاية، وسيسعى للعمل على نفسه والتعافي مسرعا حتى لو لم يشارك ويقعد على الدكة لكنه سيحاول التواجد في النهائي لدعم المنتخب".

وأكد لهم:" سأعود إليكم في اقرب وقت".

رامي عباس يهاجم منتقدي صلاح

وقال رامي عباس وكيل محمد صلاح عبر وسائل الاتصال الاجتماعي “إكس”: "نفس الأفراد المؤثرين يصابون بالضعف في الركبتين عندما يصادفون محمد شخصيًا ويتوسلون من أجل المتابعة أو التقاط صور شخصية، حاولوا الاستفادة من إصابة مؤسفة وشككوا في التزام محمد تجاه بلده، لقد فعلوا ذلك بحثًا عن الشهرة والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "أريد أن أشكر أولئك الذين فعلوا هذا الشيء المشرف وأشاروا إلى مدى سخافة ذلك، أخذت أسماء في كلتا الحالتين".

واختتم: “والأهم من ذلك، إلى الغالبية العظمى منكم، الذين يدعمون محمد، رسالتي إليكم هي ألا تقلقوا، لأن أيقونتكم العالمية، تلك التي ساعدتم في إنشائها، أكبر من أن تسقطها وسائل التواصل الاجتماعي”.