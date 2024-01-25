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أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة عمان ضد قرغيزستان اليوم الخميس 25/1/2024 في كأس آسيا.

نتيجة مباراة عمان ضد قرغيزستان

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله قمة عمان ضد قرغيزستان التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا.

أهداف مباراة عمان ضد قرغيزستان

سجل أحمد الخميسي هدف منتخب عمان الأول في شباك قرغيزستان وذلك في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول من المباراة.

وأحرز جويل كويو هدف قرغيزستان الأول في شباك عمان في الدقيقة في الدقيقة الثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة.