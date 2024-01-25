بورفؤاد يحصد ميدالية برونزية لمحمد غريب في بطولة كأس العرب للدارتس

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أحمد جودة - القاهرة - شارك فريق الدارتس بنادي بورفؤاد الرياضي في بطولة كأس العرب، وهي أول بطولة رسمية للاتحاد العربي للدارتس في مملكة البحرين، حيث شاركت ثمان دول عربية مختلفة.

بورفؤاد يحصد ميدالية برونزية لمحمد غريب

تألق الفريق المصري ونجح في حجز مقعد على منصة التتويج حيث حصل البطل الدولي محمد غريب، لاعب بورفؤاد، خلال مشاركته في البطولة على الميدالية البرونزية والمركز الثالث.

تمثل هذه الإنجازات إضافة قوية لسجل اللعبة على المستوى المحلي والدولي، بفضل الدعم الذي يحظى به من مجلس إدارة نادي بورفؤاد الرياضي برئاسة جاسر الشاعر.

يذكر ان محمد غريب حصد العديد من البطولات بالصعيد الدولي والمحلي كان اخرهم ميداليتين ذهبيتين في بطولتي الجمهورية الثالثة والرابعة وميدالية فضية في البطولة العربية

شارك في البطولة من نادي بورفؤاد، محمد غريب عبد السميع، محمود صلاح الدين، محمد حموده، والمدير الإداري أحمد صبح تحت اشراف مروة محمود عضو مجلس الإدراة والمشرف على النشاط.