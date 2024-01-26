مواجهات قوية للمريخ والعبور ومصر للتأمين وايسترن كومباني بالقسم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية للمريخ والعبور ومصر للتامين وايسترن كومباني بالقسم الثاني

تنطلق الجمعة في الثانية والنصف عصرًا منافسات الجولة الثانية عشر لمجموعتي القاهره والقناه بدوري القسم الثاني.

المجموعة الثالثة

1-نجمة سيناء مع المريخ

على ملعب نادي ابو صقيل يلتقي فريق نجمة سيناء صاحب المركز الثامن بقيادة محمد قاعود برصيد 8 نقاط مع فريق المريخ متصدر المجموعة بقيادة محمد ياسين برصيد 19 نقطة.



وحقق فريق المريخ الفوز برباعية مقابل هدفين في الدور الأول.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق المريخ على المستقبل سبورت بهدفين دون رد بينما تلقي نجمة سيناء الهزيمة بهدفين نظيفين من منتخب السويس.

2- النصر مع شباب العريش

على ملعب نادي النصر يواجه فريق النصر صاحب المركز الرابع بقيادة اشرف توفيق برصيد 15 نقطة مع فريق شباب العريش متذيل المجموعة بقياده عبد الله رستم دون نقاط.



وحقق فريق النصر الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول بينما شهدت الجولة الماضية فوز النصر على الشمس بهدفين مقابل هدف بينما تلقى العريش الهزيمة من فريق العبور بهدف دون رد.

3- العبور مع جنوب سيناء

على ملعب نادي العبور يواجه فريق العبور صاحب المركز الثالث بقيادة عطية السيد برصيد 18 نقطة فريق جنوب سيناء صاحب المركز السادس بقيادة باسم الفاو برصيد 12 نقطة.



وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.





4- مستقبل سبورت مع الشمس

على ملعب جويل سبورت - زهراء مدينه نصر يحل فريق الشمس صاحب المركز الخامس بقيادة طه شحاته برصيد 14 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق مستقبل سبورت صاحب المركز السابع بقيادة محمد حسن برصيد 11 نقطة.



وحقق فريق الشمس الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول



و شهدت الجولة الماضية هزيمة الشمس من النصر بهدفين مقابل هدف وخسر نجمة سيناء من فريق منتخب السويس بهدفين نظيفين.

المجموعة الرابعة

1- الو ايجيبت مع اتحاد الشرطة

يشهد ستاد الدفاع الجوي الفرعى لقاء صعب بين فريق الو ايجيبت صاحب المركز الثامن بقيادة حمد صالح برصيد 8 نقاط مع فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز السابع بقيادة محمد عبيدو برصيد 9 نقاط.



حقق فريق الو ايجيبت الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



وشهدت الجولة الماضية هزيمة فريق اتحاد الشرطة من بورتو بهدف دون رد بينما تلقي الو ايجيبت الهزيمة من فريق بور فؤاد بهدف نظيف

2- مصر للتأمين مع كهرباء الإسماعيلية

يخوض فريق مصر للتأمين صاحب المركز الخامس بقيادة حسن رياض برصيد 12 نقطة لقاء صعب مع فريق كهرباء الإسماعيلية وصيف المجموعة بقيادة ياسر الكناني برصيد 18 نقطة.



وحقق فريق كهرباء الإسماعيلية الفوز بخماسية مقابل ثلاثة في الدور الأول.

3- تيم إف سي مع ايسترن كومباني

يستضيف نادي البلاستيك لقاء بين فريق تيم إف سي صاحب المركز الثالث بقيادة ياسر السيد برصيد 16 نقطة مع فريق ايسترن كومباني صاحب المركز السادس بقيادة طارق يحيي برصيد 10 نقاط.



وحقق فريق ايسترن كومباني الفوز بهدف نظيف في الدور الأول.

وتختتم الجوله يوم السبت بلقاء بورتو السويس مع الإنتاج الحربي على ملعب نادي النصر.