نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اكتمل عقد المتأهلين".. تعرف على مواجهات دور الـ16 في كأس آسيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت فعاليات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا، والتي شهدت مفاجات كبيرة وتأهل تاريخي لبعض المنتخبات.

واستطاعت المنتخبات العربية فرض السيطرة والقوة في هذه البطولة، خاصة مع استغلال عامل الأرض العربية والجماهير.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواجهات دور الستة عشر رسميا في البطولة، أبرزها مواجهة المنتخب الفلسطيني أمام نظيره القطري صاحب الأرض.

مواجهات بارزة في دور الستة عشر في أمم اسيا

منتخب السعودية - منتخب كوريا الجنوبية

منتخب أستراليا - منتخب إندونيسيا

منتخب العراق - منتخب الأردن

منتخب الإمارات - منتخب طاجيكستان

منتخب قطر - منتخب فلسطين

منتخب أوزبكستان -منتخب تايلاند

منتخب اليابان - منتخب البحرين

منتخب سوريا - منتخب إيران

موعد مواجهات دور الستة عشر في أمم اسيا

تبدأ مواجهات دور الستة عشر من الأحد المقبل الموافق الثامن والعشرين من شهر يناير، بينما تختتم المواجهات الأربعاء الموافق الواحد والثلاثين من الشهر الحالي.