الثقبة السعودي يفوز على الإتفاق برباعية تحت قيادة المصري عبدالله الزيات

أحمد جودة - القاهرة - الثقبة السعودي يفوز علي الإتفاق برباعية تحت قيادة المصري عبدالله الزيات

حقق فريق الشباب تحت 19 سنة بنادي الثقبة السعودي، تحت قيادة المدرب المصري عبدالله الزيات لاعب ومدرب الأهلي المصري السابق فوزًا مستحقا برباعية مقابل هدف على فريق نادي الإتفاق السعودي اليوم الخميس، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على ملعب نادي الإتفاق بمدينة الدمام، ضمن إستعداد الفريق لتصفيات المملكة لفئة الشباب 2023-2024.

وكشف الزيات عن سعيه خلال الفترة الحالية علي اللعب أكثر من مباراة ودية قبل مواجهة العمران بتاريخ ٢٨ فبراير القادم بتصفيات المملكة المؤهلة للدوري الممتاز لفئة الشباب السعودي،

وأكد الزيات أيضآ عزمه على تثبيت التشكيل وتحفيظ اللاعبين طرق وأسلوب لعبه وواجبات مراكزهم في حالة الهجوم والدفاع قبل بداية التصفيات من أجل المنافسة علي تحقيق الصعود هذا الموسم،

أحرز أهداف اللقاء عبدالله السويلم،عادل العيسي، تركي عبده