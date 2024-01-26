نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اكتمال المتأهلين.. مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتمل عدد المنتخبات المتأهلة إلى دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا 2023، والتي تستضيفها دولة قطر، وذلك عقب انتهاء منافسات دور المجموعات بلقاءات المجموعة السادسة والأخيرة، مساء اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من يناير الجاري.

ونجح ستة عشر منتخبا في التأهل إلى دور الـ16 من كأس آسيا 2023 قطر وهما: كوريا الجنوبية، السعودية، اندونيسيا، أستراليا، الأردن، العراق، الإمارات، طاجكستان، فلسطين، قطر، تايلاند، اوزباكستان، البحرين، اليابان، إيران وسوريا.

مواعيد مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا 2023

نستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، مواعيد مباريات مواجهات دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا 2023 والمقامة حاليا في دولة قطر، بالإضافة إلى القنوات الناقلة، لذا إن كنت مهتما لمشاهدة منافسات دور ثمن النهائي للمسابقة القارية تابع معنًا.

حيث جاءت مواعيد مواجهات دور الستة عشر على النحو التالي:

•أستراليا ضد إندونيسيا:- الأحد 28 يناير، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

•طاجيكستان ضد الإمارات:- الأحد 28 يناير، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر.

•العراق ضد الأردن:- الاثنين 29 يناير، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة

•قطر ضد فلسطين:-الاثنين 29 يناير، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة

•أوزباكستان ضد تايلاند:- الثلاثاء 30 يناير، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا مصر

•كوريا الجنوبية ضد السعودية:-الثلاثاء 30 يناير، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر

•البحرين ضد اليابان:- الأربعاء 31 يناير، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة

•إيران ضد سوريا:- الأربعاء 31 يناير، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر.

الطريق إلى نهائي كأس آسيا

القنوات الناقلة لمباريات دور ثمن النهائي لبطولة كأس آسيا 2023

تقرر أن تذاع أحداث المباريات عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس آسيا، بالتحديد عبر قناة beIN Asian Cup، وكذلك قناة SSC 1 HD والقناة الرابعة العراقية.