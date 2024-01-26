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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات حاسمة في مجموعة الصعيد بالقسم الثاني

تقام مباريات الاسبوع الثاني عشر لدوري القسم الثاني في الثانية والنصف من عصر الجمعة.



المجموعة الاولى



1- ديروط مع شبان قنا

على ملعب نادي بنى سويف يصطدم فريق ديروط متصدر المجموعة بقيادة علاء ابراهيم برصيد 22 نقطة بفريق شبان قنا صاحب المركز السابع بقيادة مبارك كالوشا برصيد 11 نقطة.



وحقق فريق ديروط الفوز برباعية مقابل هدف في الدور الأول.

2- قوص مع اسمنت اسيوط

على ملعب نادي قوص يلتقي فريق قوص متذيل المجموعة بقياده سيد غريب برصيد نقطة مع فريق اسمنت اسيوط صاحب المركز الثالث بقيادة الاسباني جونزاليس برصيد 18 نقطة.

حقق فريق الاسمنت الفوز بثلاثية نظيفة في الدور الأول.

3- كيما اسوان مع الاقصر

يشهد ستاد اسوان لقاء صعب بين فريق كيما اسوان صاحب المركز الرابع بقيادة عيد مرازيق برصيد 18 نقطة مع فريق الاقصر صاحب المركز الخامس بقيادة محمد عويس برصيد 13 نقطة.



حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة الدور الأول.

4- طهطا مع الالومنيوم

على ملعب نادي طهطا يحل فريق الالومنيوم وصيف المجموعة بقيادة هشام عبد المنعم برصيد 21 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق طهطا صاحب المركز السادس بقيادة محمد صديق برصيد 12 نقطة.



وحقق فريق الالومنيوم الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.

المجموعة الثانية

1- الترسانة مع شباب مغاغة

على ستاد الترسانة يستضيف فريق الترسانة متصدر المجموعة بقيادة حسين شكرى برصيد 23 نقطة فريق شباب مغاغة صاحب المركز الثامن بقيادة عبد الله نشات برصيد 7 نقاط.



وحقق فريق الترسانة الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول.



وشهدت الجولة الماضية تعادل مغاغة مع بنى مزار بهدف لمثله بينما تم تأجيل مباراه الترسانة مع فريق المنيا.



2- نجوم مصر مع المنيا



على ملعب النجوم يلعب فريق نجوم مصر صاحب المركز الثالث بقيادة عصام عيد برصيد 17 نقطة مع فريق المنيا صاحب المركز الخامس بقيادة بركات ابراهيم برصيد 13 نقطة.



وحقق فريق المنيا الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول

3- بنى مزار مع الفيوم

على ملعب شباب مطاى يستقبل فريق بنى مزار صاحب المركز السادس بقيادة احمد حجر برصيد 9 نقاط مع فريق الفيوم وصيف المجموعة بقيادة سعيد صبحي

برصيد 18 نقطة.



حقق فريق الفيوم الفوز بثلاثية نظيفة في الدور الأول.

وتختتم الجوله يوم السبت بلقاء تليفونات بني سويف مع الواسطى على ملعب نادي الترسانة.



حسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.