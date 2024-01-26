نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرعة متوازنة للدور الثاني بتصفيات أمريكا الشمالية لمونديال 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجريت قرعة منافسات الدور الثاني من تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، حيث ستقام بمشاركة 30 منتخبا يتم تخفيضهم فيما بعد إلى 12 منتخبا، على أن يتأهل منهم 3 منتخبات إلى البطولة التي ستقام عام 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

قرعة متوازنة للدور الثاني بتصفيات أمريكا الشمالية لمونديال 2026

وحصلت القارة على 3 مقاعد مباشرة بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك كمضيفين للبطولة التي ستشهد زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 48 فريقا وإقامة 104 مباراة.

ووفقا لنظام التصفيات الذي جرى الكشف عنه في شباط /فبراير الماضي، ستلعب الفرق الأقل تصنيفا مباريات ذهاب وإياب في آذار/مارس المقبل للوصول إلى الدور الثاني، حيث تواجه أنجويلا منتخب توركس وجزر كايكوس، فيما تلعب جزر فيرجن الأمريكية في مواجهة جزر فيرجن البريطانية.

وجاءت القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: أنتيجوا وبربودا - برمودا - جزر كايمان - كوبا - هندوراس.

المجموعة الثانية: جزر البهاما - كوستاريكا - جرينادا - سانت كيتيس ونيفيس - ترينداد.

المجموعة الثالثة: أروبا - بربادوس - كوراساو - هاييتي - سانت لوسيا.

المجموعة الرابعة: بليز - جويانا - مونتسيرات - نيكاراجوا - بنما.

المجموعة الخامسة: دومينكا - الدومينكان - جواتيمالا - جامايكا - الفائز من مباراة جزر فيرجن الأمريكية وجزر فيرجن البريطانية.

المجموعة السادسة: السلفادور - بورتو ريكو - سانت فينسنت - سورينام - الفائز من مواجهة جزر توركس وكايكوس ومنتخب أنجويلا.

وسيلعب كل منتخب 4 مباريات في الفترة من حزيران/يونيو 2024 إلى حزيران/يونيو 2025، وسيتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، وسيتم تقسيم المنتخبات الـ12 المتأهلة إلى الدور الثالث لثلاث مجموعات، يتأهل أصحاب الصدارة في كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات.