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أحمد جودة - القاهرة - شهد التشكيل المثالي لمجموعات أمم إفريقيا 2023 غياب مصري وسيطرة مغربية وهو الذي تم الاعلان عنه من الكاف خلال الساعات القليلة الماضية.

التشكيل المثالي لمجموعات أمم إفريقيا 2023 يشهد غياب مصري وسيطرة مغربية

وجاء التشكيل المثالي لمجموعات أمم إفريقيا 2023 وفق ما يلي:-

حراسة المرمى: جيسوس أوونو «غينيا الإستوائية»

خط الدفاع: أشرف حكيمي «المغرب»، كوليبالي «السنغال»، نايف أكراد «المغرب»، آرثر ماسوكو «الكونغو الديمقراطية»

خط الوسط: سفيان أمرابط «المغرب»، عز الدين أوناحي «المغرب»، لامين كمارا «السنغال»

خط الهجوم: جيلسون دالا «أنجولا»، إيميليو إنسوي «غينيا الإستوائية»، إسماعيلا سار «السنغال»

يُذكر أن المنتخب المصري قد نجح في حسم تأهله للدور ثمن النهائي بعد أن احتل وصافة مجموعته برصيد 3 نقاط ليلاقي منتخب الكونغو وصيف المجموعة السادسة.