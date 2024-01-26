نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب ثمانية لاعبين يؤثر على المصري في مواجهته مع الجونة بكأس رابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأكد غياب ثمانية لاعبين عن قائمة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن مباراته أمام نظيره فريق الجونة بالجولة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.

يغيب الثلاثي ايزي ايميكا وفخر الدين بن يوسف ومحمد دبش بسبب الإصابة، فيما يغيب محمود حمادة لتواجده ضمن قائمة المنتخب الوطني المشارك حاليا في بطولة الأمم الأفريقية المقامة بكوت ديفوار.

يتواجد أحمد عيد بمعسكر المنتخب الأوليمبي المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يعاني الثنائي حسين السيد وحسن علي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

يغيب الجزائري غيلاس جناوي بسبب تواجده في الجزائر لإنهاء بعض ارتباطاته الخاصة والمتعلقة بأداء الخدمة العسكرية في بلاده.



ترتيب المجموعة الرابعة بكأس الرابطة

ويحتل فريق المصري المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط ويتصدر الجونة المركز الأول بفارق الأهداف، ويحتل المقاولون العرب الترتيب الثالث بنقطة واحدة وبنفس الرصيد البنك الأهلي المركز الرابع.



موعد مباراة المصري ضد الجونة



ويستضيف ملعب ستاد الجيش ببرج العرب مباراة المصري في مواجهة نظيره فريق الجونة والمقرر إقامتها في الرابعة غدا الجمعة من منافسات بطولة كأس الرابطة.

