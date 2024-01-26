نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن مستقبل معتمد جمال مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي إسلام صادق، أن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك تقدم باستقالته من تدريب القلعة البيضاء عقب مباراة أم صلال القطري في الساعات الماضية.

تصريحات إسلام صادق

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": معتمد جمال لا يرغب في استكمال مهمته مع نادي الزمالك وقدم باستقالته من تدريب القلعة البيضاء بعد سلسلة النتائج السيئة في الإمارات والتي كان آخرها مباراة أم صلال القطري.

وتابع: هناك ٣ أعضاء من مجلس إدارة نادي الزمالك توجهوا إلى الإمارات على رأسهم حسام المندوه آمين الصندوق من أجل مناقشة الأمر وسوء النتائج في البطولة الودية بالإمارات.

الزمالك يخسر أمام أم صلال

وفي نفس السياق، خسر الفرق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء الأربعاء الماضي، أمام نظيره أم صلال القطري بهدفين دون مقابل، في إطار منافسات مسابقة بطولة الوحدة الدولية الودية.