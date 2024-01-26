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أحمد جودة - القاهرة - أنجولا ضد ناميبيا.. كيفية مشاهدة مباراة Angola x Namibia

Angola VS Namibia.. الموعد الرسمي والقنوات الناقلة لمباراة أنجولا × ناميبيا في دور الـ16 | كأس أمم إفريقيا 2024، يستعد المنتخب الأنجولي لملاقاة نظيره منتخب ناميبيا، يوم السبت المقبل الموافق 27 يناير الجاري، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

الموعد الرسمي والقنوات الناقلة لمباراة أنجولا × ناميبيا في دور الـ16 | كأس أمم إفريقيا 2024

وكان المنتخب الأنجولي تمكن من احتلال صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالبطولة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، فيما جاء منتخب ناميبيا في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط من نفس عدد المباريات، ليصعد ضمن أفضل ثوالث المجموعات، وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ المنتخب الناميبي، الذي يتمكن خلالها من تخطي دور المجموعات، في مشاركته الرابعة بالبطولة.

تاريخ مواجهات أنجولا وناميبيا في كأس الأمم الأفريقية

تعد هذه هي المواجهة الثانية التي تجمع بين المنتخبين معا في بطولة أمم إفريقيا.

سبق أن تواجها معا في نسخة البطولة عام 1998 ببوركينا فاسو وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا منهما.

موعد مباراة أنجولا وناميبيا Angola x Namibia

وتنطلق مباراة أنجولا وناميبيا في كأس أمم افريقيا السبت، 27 يناير 2024، الساعة 7:00 م بتوقيت مصر، ونستعرض في السطور التالية كيفية مشاهدة مباراة أنجولا وناميبيا، فضلًا عن التشكيل المتوقع لكلًا منهما، والقنوات الناقلة للمباراة.

كيفية مشاهدة مباراة أنجولا × ناميبيا

وعن القنوات الناقلة لمباراة اليوم، تنقل أحداث المباراة في الوطن العربي فضائيا على قناة بي ان سبورتس beIN Sports "متاحة لمشتركي الباقة فقط" وهى الناقل الحصري لمسابقة كأس أمم افريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



قناة بي ان سبورتس beIN Sports البطولة: كأس أمم إفريقيا 2024 الجولة: دور الـ16 ملعب مباراة أنجولا × ناميبيا: السلام بواكي موعد مباراة أنجولا ضد ناميبيا: السبت - 27 يناير 2024 توقيت مباراة أنجولا وناميبيا: 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة

Angola x Namibia.. القنوات الناقلة مباراة أنجولا وناميبيا

القنوات الناقلة مباراة أنجولا ضد ناميبيا Angola x Namibia beIN SPORTS MAX 3 beIN Sports Max 1 beIN Sports 1 AFCON

الموعد الرسمي والقنوات الناقلة لمباراة أنجولا × ناميبيا في دور الـ16 | كأس أمم إفريقيا 2024

تشكيل أنجولا المتوقع لمواجهة ناميبيا في كأس أمم إفريقيا 2024

تشكيل أنجولا في دور الـ16 | كأس أمم إفريقيا 2024 (4-3-3) حراسة المرمى نيبولو خط الدفاع إدي أفونسو كيالوندا جاسبار كوينيتو تو كارنييرو خط الوسط إشتريلا برونو باز فريدي خط الهجوم جيلسون دالا كريستوفر مابولولو جيلبيرتو

تشكيل ناميبيا المتوقع لمواجهة أنجولا في كأس أمم إفريقيا 2024