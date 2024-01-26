نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال يكشف مفاجأة نارية بشأن إصابة الشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد رضا عبدالعال نجم منتخب مصر السابق، أن محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي ومنتخب مصر يعاني من الإصابة قبل مشاركة منتخب الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: محمد الشناوي واضح عليه أنه يعاني من إصابة قوية قبل انطلاق مشوار منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار ومباراة غانا الثانية في دور المجموعات افضل دليل على ذلك.

وتابع: ما علمته أن محمد الشناوي مصاب من قبل انطلاق أمم إفريقيا ولكن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا يفضل الاعتماد عليه في مركز حراسة المرمى.

إصابة محمد الشناوي

وخضع محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، لعملية بالمنظار بواسطة خبير ألماني متخصص في إصابات الكتف، على أن يغيب الشناوي عن الملاعب لفترة ثلاثة شهور.

وتم التنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا والجهاز الطبي بالنادي الأهلي مع الجانب الألماني لإنهاء الإجراءات الطبية الخاصة بالحارس.