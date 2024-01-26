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أحمد جودة - القاهرة - Egypt × Congo.. مشاهدة مباراة مصر في دور الـ16 أمام الكونجو HD

Egypt VS Congo.. الموعد الرسمي والقنوات الناقلة لمباراة مصر × الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 | كأس أمم إفريقيا 2024، يلتقي منتخب مصر، نظيره كونغو الديمقراطية، يوم الأحد القادم الموافق 28 يناير الجاري، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، وضرب منتخب الكونغو الديمقراطية موعدًا مع نظيره المنتخب المصري في دور الـ16 بالمباراة التي ستقام يوم الأحد المقبل، بعد احتلال الفهود وصافة المجموعة السادسة التي تضم منتخبات المغرب وتنزانيا وزامبيا.

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الموعد الرسمي والقنوات الناقلة لمباراة مصر × الكونغو في دور الـ16 | كأس أمم إفريقيا 2024

وتعادل منتخب الكونغو الديمقراطية مع نظيره التنزاني سلبيا في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء الماضي على ملعب أمادو جون كوليبالي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 والمقامة حاليًا في كوت ديفوار.

Egypt VS Congo.. موعد مباراة مصر والكونغو

وتنطلق مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية يوم الأحد 28 يناير 2024 عند الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والساعة 12:00 عند منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وأدى منتخب مصر مرانه اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة ثمن نهائي بطولة الأمم الأفريقية، وشارك اللاعبون في المران باستثناء محمد صلاح ومحمد الشناوي لخروجهما من المعسكر للإصابة، وإمام عاشور الذى لم يستكمل التدريبات للإصابة أيضا، وتأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني لبطولة أمم إفريقيا، بعدما تعادل على الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 3 نقاط احتل بها المركز الثاني في المجموعة، خلف الرأس الأخضر المتصدر بـ7 نقاط، حيث تعادل المنتخب في المباريات الثلاثة بدور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، بينما واصل مصطفى محمد سجله التهديفي وسجل هدفه الثالث ليواصل الصراع على لقب الهداف.

Egypt VS Congo.. تاريخ مواجهات مصر والكونغو

تقابل منتخب مصر مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في 12 مباراة سابقة منها 8 مباريات رسمية و4 ودية.

فاز منتخب في 8 مباريات وخسر مباراة وحيدة وحسم التعادل في 3 مباريات.

قبل معرفة الأحد.. تاريخ مواجهات مصر والكونغو Egypt VS Congo المواجهة الأولى المباراة الأولى كانت عام 1970م.

في الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا بالسودان.

فازت فيها مصر بهدف مقابل لا شيء. المواجهة الثانية عام 1974 ببطولة كأس الأمم الأفريقية في القاهرة.

فازت على مصر في نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. المواجهة الثالثة تصفيات كأس الأمم الأفريقية عام 1990م.

فازت مصر في القاهرة بهدفين حسام حسن وأيمن شوقي. المواجهة الرابعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية عام 1990م.

تعادلت مصر في كينشاسا سلبيا. المواجهة الخامسة في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 3 فبراير 2006 بالقاهرة.

ثأر الفراعنة من الكونغو الديمقراطية بعد 32 عاما وهزموهم برباعية مقابل هدف. المواجهة السادسة تصفيات بطولتي كأس العالم وأمم إفريقيا 2010.

فازت مصر في القاهرة بهدفين مقابل هدف. المواجهة السابعة تصفيات بطولتي كأس العالم وأمم إفريقيا 2010.

فازت مصر في كينشاسا بهدف مقابل لا شيء. المواجهة الثامنة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 علي استاد القاهرة.

فاز المنتخب المصري بهدفين مقابل لا شيء. المواجهة التاسعة؟ ننتظر ما سيحدث الأحد المقبل في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في مباراة نارية بدور الـ16

Egypt VS Congo.. كيفية مشاهدة مباراة مصر والكونغو

وعن القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو، تنقل أحداث المباراة في الوطن العربي فضائيا عبر قناة بي ان سبورتس beIN Sports "متاحة لمشتركي الباقة فقط" وهى الناقل الحصري لمسابقة كأس أمم افريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قناة بي ان سبورتس beIN Sports البطولة: كأس أمم إفريقيا 2024 الجولة: دور الـ16 ملعب مباراة مصر والكونغو: استاد "لوران بوكو" في مدينة سان بيدرو الإيفوارية موعد مباراة مصر والكونغو: الأحد - 28 يناير 2024 توقيت مباراة مصر والكونغو: 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

Egypt VS Congo.. القنوات الناقلة مباراة مصر والكونغو

القنوات الناقلة مباراة مصر ضد الكونغو Egypt VS Congo beIN SPORTS MAX 3 beIN Sports Max 1 beIN Sports 1 AFCON

Egypt VS Congo.. تردد القنوات الناقلة مباراة مصر والكونغو

تردد قنوات بي إن سبورت bein afcon على النايل سات

تردد قنوات بي إن سبورت bein afcon على النايل سات التردد: 12604 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: رأسي معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قنوات بين سبورت 2 bein afcon على النايل سات

تردد قنوات بين سبورت 2 bein afcon على النايل سات التردد: 12245 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: رأسي معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قنوات بين سبورت 3 bein afcon على النايل سات

تردد قنوات بين سبورت 3 bein afcon على النايل سات التردد: 12245 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: رأسي معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قنوات بين سبورت 4 bein afcon على النايل سات

تردد قنوات بين سبورت 4 bein afcon على النايل سات التردد: 12245 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: رأسي معامل تصحيح الخطأ: 2/3

Egypt VS Congo.. تشكيل مصر المتوقع لمواجهة الكونغو في كأس أمم إفريقيا 2024

تشكيل مصر في دور الـ16 | كأس أمم إفريقيا 2024 (4-5-1) حراسة المرمى محمد أبو جبل خط الدفاع محمد هاني محمد عبدالمنعم أحمد حجازي أحمد فتوح خط الوسط مروان عطية حمدي فتحي مصطفى فتحي أحمد سيد زيزو عمر مرموش خط الهجوم مصطفى محمد

Egypt VS Congo.. تشكيل الكونغو المتوقع لمواجهة مصر في كأس أمم إفريقيا 2024