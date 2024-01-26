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أحمد جودة - القاهرة - واصل جالطة سراي، مطاردة فنربخشة على صدارة الدوري التركي، بعد فوزه 3-1 على إسطنبول سبور، اليوم الخميس، في المرحلة 22.

جالطة سراي يطارد فنربخشة بسحق إسطنبول سبور في الدوري التركي

وأسفرت باقي المباريات التي أقيمت اليوم عن فوز سامسون سبور بهدفين دون رد على قيصري سبور، وتشايكور ريزا سبور على طرابزون سبور 1-0.

وافتتح كريم أكتورك أوغلو التسجيل لجالطة سراي في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل ديفيد سامبيسا لمصلحة إسطنبول في الدقيقة 28.

وواصل أوغلو تألقه، بعدما أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 79، فيما سجل إيكاردي، الهدف الثالث في الدقيقة (90+2) من ركلة جزاء.

وأنهى إسطنبول سبور، المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ميندي مامادو في الدقيقة 89.

وارتفع رصيد جالطة سراي، الذي حقق فوزه 18 في البطولة، إلى 57 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف فنربخشة المتصدر.

في المقابل، توقف رصيد إسطنبول سبور عند 13 نقطة، ليظل قابعا في ذيل الترتيب.

