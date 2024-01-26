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أحمد جودة - القاهرة -

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب الكونغو الديموقراطية في العاشرة من مساء يوم الأحد المقبل ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ المقامة بكوت ديفوار.

المنتخب الوطني يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية في دور الستة عشر بأمم إفريقيا

شهد المران مشاركة ٢٤ لاعبا، بينما لم يشارك إمام عاشور بعد خروجه من المستشفي ظهر اليوم.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب صباح غدا الجمعة إلى مدينة سان بيدرو.

موعد مباراه منتخب مصر والكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية ضمن مباريات دور 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم.