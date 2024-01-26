الرياضة

المنتخب الوطني يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية في دور الستة عشر بأمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -  

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب الكونغو الديموقراطية في العاشرة من مساء يوم الأحد المقبل ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ المقامة بكوت ديفوار. 

المنتخب الوطني يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية في دور الستة عشر بأمم إفريقيا

شهد المران مشاركة ٢٤ لاعبا، بينما لم يشارك إمام عاشور بعد خروجه من المستشفي ظهر اليوم. 

ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب صباح غدا الجمعة إلى مدينة سان بيدرو.

موعد مباراه منتخب مصر والكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية ضمن مباريات دور 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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