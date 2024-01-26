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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي محمد عباس موعد عودة محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة كاب فيردي في الجولة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية 2023، بكوت ديفوار.

محمد عباس يكشف موعد عودة محمد الشناوي للملاعب

وحسم التعادل الإيجابي مواجهة منتخب مصر أمام نظيره كاب فيردي، بهدفين لكل منهما، في المباراة التى أقيمت يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال محمد عباس، في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا المذاع على فضائية المحور: "الشناوي تعرض للإصابة قوية في الكتف بنهاية مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

وتابع: "محمد الشناوي سيجري عملية جراحية خلال الساعات القادمة، ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن الأهلي لمدة 3 أشهر من أجل التعافي من الإصابة ونتمنى له العودة إلى الملاعب سريعًا".

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 ببطولة كأس أمم إفريقيا، محتلًا وصافة ترتيب مجموعة أمم إفريقيا برصيد 3 نقاط، لمواجهة الكونغو الديمقراطية يوم الأحد الموافق 28 يناير.