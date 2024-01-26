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أحمد جودة - القاهرة -

قال أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، أن هناك نية لدى مجلس إدارة نادي الزمالك في دعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بصفقات قوية بعد حل أزمة القيد.

إبراهيم سعيد: الزمالك اقترب بشدة من ضم ياسر حمد المدافع الفلسطيني وثنائي المصري البورسعيدي

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار":" نادي الزمالك يعمل على قدم وساق من أجل التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد حل أزمة القيد خلال الأيام الماضية".

وأضاف إبراهيم سعيد:" الزمالك اقترب من ضم المدافع الفلسطيني ياسر حمد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بجانب أيضًا ثنائي النادي المصري كل من كريم العراقي وإلياس الجلاصي".

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يسعى بقوة للتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لدعم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم الجاري.