نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عاشقي ومحبي كرة القدم الإسبانية عن جدول ترتيب الدوري الإسباني، قبل مواجهات اليوم الجمعة. ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم الجمعة ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات البوم الجمعة الموافق 26 - 1 - 2024. جاء ترتيب الدوري الاسباني كالتالي: 1- يتواجد في المركز الأول جيرونا برصيد 52 نقطة. 2- ويحتل المركز الثاني فريق ريال مدريد برصيد 51 نقطة. 3- في المركز الثالث برشلونة برصيد 44 نقطة. 4- في المركز الرابع أتلتيكو مدريد برصيد 41 نقطة. 5- في المركز الخامس أتلتيك بلباو برصيد 41 نقطة. 6- وجاء في المركز السادس ريال سوسيداد برصيد 35 نقطة. 7- في المركز السابع فريق فالنسيا برصيد 32 نقطة. 8- في المركز الثامن فريق لاس بالماس برصيد31 نقطة. 9- ويتواجد فريق ريال بيتيس في المركز التاسع برصيد31 نقطة. 10- وفي المركز العاشر خيتافي برصيد 26 نقطة. 11- يحتل المركز الحادي عشر أوساسونا برصيد 25 نقطة. 12- الثاني عشر ألافيس برصيد 23 نقطة. 13- في المركز الثالث عشر رايو فاييكانو برصيد23 نقطة. القنوات الناقلة لمبارايات الدوري الاسباني تقوم قناة بي إن سبورتس القطرية بنقل مبارايات الدوري الإسباني، حيث أنها الناقل الحصري للمباريات. التردد: 12604.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.