نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. بديل امام عاشور امام الكونغو ورسالة من صلاح ومنتخب مصر يصل لنهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

ملخص أخبار الرياضة اليوم

ولعل من أبرز ما جاء في ملخص أخبار الرياضة اليوم ما يلي:

بديل إمام عاشور مع منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن منتخب مصر مع الكونغو لم يتذوق طعم الفوز في أمم إفريقيا من بين 16 منتخبًا تأهلوا للدور ثمن النهائي في البطولة، مشيرًا إلى أن التعادل في 3 مباريات لم يكن له تفسير واضح.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "هناك أمور غريبة يتعرض لها منتخب مصر منذ بداية البطولة، وتمثلت في إصابات محمد صلاح ثم الشناوي وأخيرًا إمام عاشور".

وتابع: "علينا أن نتخيل ماذا لو يكن موجود مصطفى محمد، في ظل حالة التألق مع منتخب مصر في البطولة، ورئيس نادي نانت اعترف بتأثر فريقه بغياب اللاعب".

وأضاف: "محمود حسن تريزيجيه من اللاعبين أيضا يكون له دور بارز مع منتخب مصر عندما يشارك كلاعب بديل، وسوف نفتقد امام عاشور أمام الكونغو في ظل المجهود الذي يقوم به في المباريات الأخيرة، وهو من أصحاب المجهود الوفير وبالتأكيد غيابه مؤثر".

وأردف: "القصة الآن كيف سيفكر روي فيتوريا في بديل إمام عاشور خلال اللقاء القادم".

وأتم: "يجب استغلال تقديم ظهيري الجنب في منتخب الكونغو، علينا أن نكون أكثر صبرًا في المباراة، واستغلال سرعات لاعبي منتخب مصر تريزيجيه ومرموش".

عاجل|تغريدة مثيرة من محمد صلاح.. رد ناعم بعد الهجوم عليه

أعلن اللاعب محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، "تويتر" سابقًا، تصميمه على بذل أقصى جهد من أجل استعادة لياقته في أقرب وقت، بهدف العودة للمشاركة الفعّالة مع منتخب مصر، وذلك بعد الهجوم الشديد عليه بعد مغادرة معسكر المنتخب الوطني بسبب الإصابة.

وكتب محمد صلاح: بدأت امبارح برنامج العلاج والتأهيل وهعمل كل حاجه ممكنه علشان اكون جاهز في اقرب وقت وارجع للمنتخب زي ماكان متفق عليه من البدايه، بردو بحبها وبحب ناسها… حاولو اكتر.

وتحدث شوبير عبر برنامجه الاذاعي عبر راديو "أون سبورت" قائلا: " خالد الدرندلي قام بعمل حفل عشاء للاعبي المنتخب، خارج فندق الإقامة وقرر محمد صلاح أن يوصل لاتوبيس التحرك لديهم لتوجيه لهم رسالة للدعم قبل سفره إلى إنجلترا".

وواصل:" محمد صلاح تحدث معهم إنه سيعود إلى كوت ديفوار قريبا للغاية، وسيسعى للعمل على نفسه والتعافي مسرعا حتى لو لم يشارك ويقعد على الدكة لكنه سيحاول التواجد في النهائي لدعم المنتخب".

وأكد لهم:" سأعود إليكم في اقرب وقت".

منتخب مصر يهزم تونس ويتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، بعد أن حقق فوزًا مهمًا على نظيره التونسي بنتيجة 30/25 في مباراة نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، المُقامة حاليًا في استاد القاهرة، تألق الفراعنة في هذا اللقاء الحاسم الذي يأتي ضمن التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وبهذا الانتصار حجزوا مقعدهم في المباراة النهائية.

انتهت أحداث الشوط الأول بتفوق الفراعنة بنتيجة 17/12، وتألق خلاله الحارس كريم هنداوى إلى جانب أداء مميز من اللاعبين محمد سند ويحيى الدرع؛ وبهذا الفوز، ينتظر المنتخب المصري مواجهة الفائز من لقاء الرأس الأخضر والجزائر في المباراة النهائية التي ستقام السبت، حيث سيتنافسون على حجز تذكرة الوصول إلى أولمبياد باريس.

كان منتخب مصر قد وصل إلى نصف النهائي بعد تحقيق الفوز في دور ربع النهائي على أنجولا بنتيجة 37/25، وفي نفس الدور، حقق منتخب تونس فوزًا على نظيره الغيني بنتيجة 37/24.

تأهلت منتخبات مصر والجزائر والرأس الأخضر وتونس إلى بطولة العالم 2025، ويتبقى حسم البطاقة الخامسة من خلال مباريات تحديد المراكز. وسيحظى الفائز بالبطولة بفرصة المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد 2025، المقرر إقامتها في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يمنح الفائز باللقب فرصة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.