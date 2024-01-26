الرياضة

موعد مباراة فرانكفورت وماينز في الدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة -  

 

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي فرانكفورت مع نظيره فريق ماينز اليوم الجمعة الموافق 26/1/2024 بستاد دوتش بانك بارك ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الألماني.

موعد مباراة فرانكفورت وماينز

وتنطلق مباراة فرانكفورت وماينز مساء الجمعة في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة والساعة 10:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:30 بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب فرانكفورت وماينز

ويحتل فرانكفورت المركز السادس بجدول ترتيب البوندسليجا برصيد 28 نقطة بعد تحقيق 7 فوز و7 تعادلات وخسر 4 بينما يأتي ماينز في المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة حيث فاز خلال مباراة وتعادل بثمانية وهزم بمثلهم

القنوات الناقلة لمباراة فرانكفورت وماينز

القمر: سهيل

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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