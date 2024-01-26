نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فرانكفورت وماينز في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي فرانكفورت مع نظيره فريق ماينز اليوم الجمعة الموافق 26/1/2024 بستاد دوتش بانك بارك ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الألماني.

موعد مباراة فرانكفورت وماينز

وتنطلق مباراة فرانكفورت وماينز مساء الجمعة في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة والساعة 10:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:30 بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب فرانكفورت وماينز

ويحتل فرانكفورت المركز السادس بجدول ترتيب البوندسليجا برصيد 28 نقطة بعد تحقيق 7 فوز و7 تعادلات وخسر 4 بينما يأتي ماينز في المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة حيث فاز خلال مباراة وتعادل بثمانية وهزم بمثلهم

القنوات الناقلة لمباراة فرانكفورت وماينز

القمر: سهيل

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.