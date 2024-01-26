هل يضحي ريال مدريد بفينيسيوس جونيور بسبب مبابي؟

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أحمد جودة - القاهرة - تفيد صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية بأن نادي ريال مدريد لا ينوي التخلي عن لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور في حال تعاقده مع النجم كيليان مبابي.

ريال مدريد لن يضحي بفينيسيوس من أجل مبابي

وأكدت الصحيفة أن الأخبار التي ترددت حول احتمال رحيل النجم البرازيلي لا تعتبر جزءًا من خطط إدارة النادي الملكي، خاصة مع اقتراب مبابي من الانضمام إلى صفوفه.

وأشارت الصحيفة إلى أن إضافة مبابي إلى صفوف الفريق ستعزز خط الهجوم بشكل كبير، ورغم تشابه مراكز اللعب بين اللاعبين، فإن مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي يمتلك الخيارات اللازمة لتحسين أداء الفريق وتوظيف اللاعبين بطريقة تناسب أسلوب اللعب.

وأكدت الصحيفة أيضًا أن الشائعات التي تتحدث عن استعداد ريال مدريد للتخلي عن فينيسيوس لا أساس لها من الصحة، خاصة وأن اللاعب يظل سعيدًا باللعب في صفوف النادي الملكي ويعتبر جزءًا أساسيًا من خطط الفريق.