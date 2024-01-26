الرياضة

موعد مباراة ليون ورين في الدوري الفرنسي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليون ورين في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

 

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليون مع نظيره فريق رين اليوم الجمعة الموافق 26/1/2024 بستاد جروباما ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة ليون ورين

وتنطلق صافرة بداية مباراة ليون ورين مساء الجمعة في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب ليون ورين

ويحتل ليون المركز السادس عشر بجدول ترتيب ليج وان برصيد 16 نقطة بعد تحقيق 4 فوز و4 تعادلات وخسر 10 بينما يأتي نظيره رين في المركز العاشر برصيد 22 نقطة حيث فاز خلال 5 مباريات وتعادل بسبعة وهزم بستة.

القنوات الناقلة لمباراة ليون ورين

تردد قناة bein sports 4

القمر: سهيل

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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