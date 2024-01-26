نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليون ورين في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليون مع نظيره فريق رين اليوم الجمعة الموافق 26/1/2024 بستاد جروباما ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة ليون ورين

وتنطلق صافرة بداية مباراة ليون ورين مساء الجمعة في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب ليون ورين

ويحتل ليون المركز السادس عشر بجدول ترتيب ليج وان برصيد 16 نقطة بعد تحقيق 4 فوز و4 تعادلات وخسر 10 بينما يأتي نظيره رين في المركز العاشر برصيد 22 نقطة حيث فاز خلال 5 مباريات وتعادل بسبعة وهزم بستة.

القنوات الناقلة لمباراة ليون ورين

تردد قناة bein sports 4

القمر: سهيل

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.