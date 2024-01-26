نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليون ورين في الدوري الفرنسي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليون مع نظيره فريق رين اليوم الجمعة الموافق 26/1/2024 بستاد جروباما ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الفرنسي.
موعد مباراة ليون ورين
وتنطلق صافرة بداية مباراة ليون ورين مساء الجمعة في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي.
ترتيب ليون ورين
ويحتل ليون المركز السادس عشر بجدول ترتيب ليج وان برصيد 16 نقطة بعد تحقيق 4 فوز و4 تعادلات وخسر 10 بينما يأتي نظيره رين في المركز العاشر برصيد 22 نقطة حيث فاز خلال 5 مباريات وتعادل بسبعة وهزم بستة.
القنوات الناقلة لمباراة ليون ورين
تردد قناة bein sports 4
القمر: سهيل
التردد: 11585
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 2/3.