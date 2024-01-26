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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن المدربين المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

4 مرشحين لتدريب الزمالك خلفًا لمعتمد جمال

وقال مهيب عبدالهادي، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «مجلس إدارة نادي الزمالك يفاضل بين 4 مدربين لاختيار واحد منهم لتدريب الفريق الأبيض في الفترة المقبلة».

وأضاف: «المدربون المرشحون لتدريب الزمالك هم الإمريكي بوب برادلي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بالإضافة إلى مدرب بلجيكي ومدربان من البرتغال».

ومن جانبه قال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على فريق الكرة، في تصريحات عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «سوف نعلن عن المدير الفني الجديد والصفقات الجديدة في التوقيت المناسب، مثلما تم الإعلان عن إيقاف القيد».