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أحمد جودة - القاهرة - قدّم إكرامي الشحات، الحارس السابق للأهلي والمنتخب المصري، اقتراحًا بتدعيم صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بمحمد صبحي، حارس مرمى نادي الزمالك، لتعويض غياب محمد الشناوي.

نجم الأهلي يرشح حارس الزمالك للانضمام لصفوف المارد الاحمر

أوضح إكرامي في تصريحاته التلفزيونية أنَّ محمد صبحي يُعَدُّ الخيار الأمثل لتعويض الفريق الأحمر عن غياب محمد الشناوي، مشيرًا إلى أنَّه يرشحه بقوة للانضمام للأهلي.

وأضاف إكرامي أنه ينبغي منح الفرصة لمصطفى شوبير، كونه البديل المناسب، خاصة بعد مشاركته في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مُوضِّحًا أنه في حال عدم استغلال الفرصة بشكل جيد، يمكن النظر في التعاقد مع حارس آخر.