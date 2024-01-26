الرياضة

علاء ميهوب: حاوي فيوتشر يرغب في الانتقال إلى الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن علاء ميهوب، مدير الكرة في الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، عن رغبة ناصر ماهر، صانع الألعاب في الفريق، في الانتقال إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

علاء ميهوب: ناصر ماهر يرغب في الانتقال إلى الزمالك

وصرَّح ميهوب في مقابلة تلفزيونية على فضائية "إم بي سي مصر" قائلًا: "يعبر ناصر ماهر عن رغبته في الانضمام إلى نادي الزمالك وخوض تجربة جديدة".

وأضاف ميهوب: "ليس لدى الدكتور وليد دعبس، مالك نادي فيوتشر، مانع من رحيل ناصر ماهر إلى الزمالك، ولكن ينبغي على النادي الاستفادة من هذا الانتقال".

وتوصَّل مسؤولو نادي الزمالك إلى اتفاق شامل مع ناصر ماهر بشأن كافة التفاصيل المتعلقة بانضمامه إلى الفريق في يناير الحالي، إذ يسعى ماهر للرحيل عن صفوف فيوتشر في سوق الانتقالات الشتوية، بهدف مواصلة مسيرته الكروية في بيئة جديدة.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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