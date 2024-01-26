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أحمد جودة - القاهرة - نجح مسؤولو نادي فيوتشر في التعاقد مع حسام حسن لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم في الفترة القادمة، خلفًا للبرتغالي ريكاردو فورموسينيو الذي تم فسخ التعاقد معه بالتراضي.

تعرف على تشكيل الجهاز الفني لنادي فيوتشر

وبحسب ما أفادت بعض المصادر الخاصة، فإن الجهاز المعاون لحسام حسن سيضم كلًا من إبراهيم حسن في منصب مدير للكرة، وطارق سليمان كمدرب عام، وطارق شلبي كمدرب مساعد، بالإضافة إلى سعفان الذي سيكون مدربًا لحراس المرمى، وسيتولى وليد بدر مسؤولية شؤون اللاعبين، بينما سيكون الدكتور محمد عناني رئيسًا للجهاز الطبي.

وسيتولى علاء ميهوب مهام المدير الرياضي في النادي، ومن المتوقع أن يعلن نادي فيوتشر رسميًا عن تعاقده مع حسام حسن خلال الساعات القادمة.