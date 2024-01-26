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أحمد جودة - القاهرة - أكد حسن مصطفى، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الهجوم الذي قام به رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، ضد منتقديه بسبب خروجه من معسكر المنتخب، غير مقبول، خصوصًا في ظل دور القيادة لصلاح، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون أسلوب الحوار بشكل راقٍ.

نجم منتخب مصر السابق يفتح النار على رامي عباس

وأوضح "مصطفى" في تصريحات تلفزيونية: "كان من الأفضل أن تسافر بعثة منتخب مصر من أبيدجان إلى سان بيدرو مبكرًا، بدلًا من تأخير السفر إلى الجمعة، وقبل 48 ساعة من المباراة".

وأضاف: "أمام عاشور كان من أفضل لاعبي منتخب مصر خلال البطولة الحالية، وأرى أن حمدي فتحي يجب أن يلعب بجوار مروان عطية أو مهند لاشين في الوسط. كما أتمنى أن نلعب بـ3 مدافعين في الخط الخلفي في ظل كثرة الأخطاء واستقبال الأهداف في 3 مباريات. والنني حصل على الفرصة في مباراتين ولم يقدم الأداء المنتظر، بينما مهند لاشين يمتلك الخبرة الدولية ولعب البطولة السابقة، ومن الممكن الاعتماد عليه في خط الوسط".