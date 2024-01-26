نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك الودية ضد الرجاء المغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس دبي للتحدي الودية التي تقام بدبي.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة الزمالك الودية ضد الرجاء البيضاوي المغربي والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي في كأس دبي للتحدي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي، مساء اليوم الجمعة، الموافق 26 من شهر يناير الجاري، على ملعب ستاد آل مكتوم بدبي، ضمن منافسات بطولة كأس دبي للتحدي الودية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

الأندية المشاركة في بطولة كأس دبي للتحدي الودية

ويشارك في بطولة كأس دبي للتحدي الودية، أندية: الزمالك، والرجاء المغربي، والأهلي السعودي، ووهان ثري تاونز الصيني.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي في كأس دبي للتحدي

وتذاع أحداث مباراة الفارس الأبيض ضد نظيره الرجاء المغربي في بطولة كأس دبي للتحدي الودية، عبر شاشة قناة Abu Dhabi Sports HD أبو ظبي الرياضية، بالإضافة إلى قنوات اس اس سي سبورت اتش دي ومنصة شاهد رقميا.