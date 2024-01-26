نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث جماهير وعشاق نادي الزمالك في مصر والوطن العربي، عن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، أمام نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي، في اللقاء المقرر له اليوم الجمعة، على ستاد آل مكتوم، ضمن منافسات بطولة كأس دبي للتحدي الودية.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة الفارس الأبيض ضد نظيره المغربي ضمن منافسات كأس دبي الودية.

موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي في كأس دبي للتحدي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي، مساء اليوم الجمعة، الموافق 26 من شهر يناير الجاري، على ملعب ستاد آل مكتوم بدبي، ضمن منافسات بطولة كأس دبي للتحدي الودية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

الأندية المشاركة في بطولة كأس دبي للتحدي الودية

ويشارك في بطولة كأس دبي للتحدي الودية، أندية: الزمالك، والرجاء المغربي، والأهلي السعودي، ووهان ثري تاونز الصيني.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي في كأس دبي للتحدي

وتذاع أحداث مباراة الفارس الأبيض ضد نظيره الرجاء البيضاوي المغربي في بطولة كأس دبي للتحدي الودية، عبر شاشة قناة Abu Dhabi Sports HD أبو ظبي الرياضية، بالإضافة إلى قنوات اس اس سي سبورت اتش دي ومنصة شاهد رقميا.

تردد أبو ظبي الرياضية 1

اسم القناة: Abu Dhabi Sports HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة SSC1 HD

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.