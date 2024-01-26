نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع ضد الرجاء المغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي سيعتمد عليه معتمد جمال المدير الفني للفريق، في مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، في اللقاء المقرر له اليوم الجمعة، على ستاد آل مكتوم، ضمن منافسات بطولة كأس دبي للتحدي الودية.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع لأبناء ميت عقبة في مواجهة نظيره المغربي ضمن منافسات بطولة كأس دبي الودية.

موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي في كأس دبي للتحدي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي، مساء اليوم الجمعة، الموافق 26 من شهر يناير الجاري، على ملعب ستاد آل مكتوم بدبي، ضمن منافسات بطولة كأس دبي للتحدي الودية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك ضد الرجاء البيضاوي في كأس دبي للتحدي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - محمود علاء - حاتم سكر.

خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد أشرف "روقا" - عمر جابر.

خط الهجوم: إبراهيما نداي - عمار ياسر - ناصر منسي.

الأندية المشاركة في بطولة كأس دبي للتحدي الودية

ويشارك في بطولة كأس دبي للتحدي الودية، أندية: الزمالك، والرجاء المغربي، والأهلي السعودي، ووهان ثري تاونز الصيني.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي في كأس دبي للتحدي

وتذاع أحداث مباراة الفارس الأبيض ضد نظيره الرجاء المغربي في بطولة كأس دبي للتحدي الودية، عبر شاشة قناة Abu Dhabi Sports HD أبو ظبي الرياضية، بالإضافة إلى قنوات اس اس سي سبورت اتش دي ومنصة شاهد رقميا.