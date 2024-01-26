نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ألميريا وألافيس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث العديد من محبي وعاشقي كرة القدم الأسبانية، عن موعد مباراة ألميريا وألافيس بالدوري الإسباني الممتاز، حيث يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" كل التفاصيل الخاصة بالمباراة.

موعد مباراة ألافيس وألميريا في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تقام مباراة ألميريا وألافيس بضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويتذيل ألميريا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط فقط، بينما يتواجد ألافيس في المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة.