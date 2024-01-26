الرياضة

موعد مباراة ألميريا وألافيس في الدوري الإسباني

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ألميريا وألافيس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يبحث العديد من محبي وعاشقي كرة القدم الأسبانية، عن موعد مباراة ألميريا وألافيس بالدوري الإسباني الممتاز، حيث يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" كل التفاصيل الخاصة بالمباراة.

موعد مباراة ألافيس وألميريا في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تقام مباراة ألميريا وألافيس بضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويتذيل ألميريا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط فقط، بينما يتواجد ألافيس في المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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