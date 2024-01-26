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أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي كالياري نظيره فريق تورينو مساء اليوم الجمعة في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة كالياري وتورينو في الدوري الايطالي

وتقام مباراة فريق كالياري أمام نظيره فريق تورينو مساء اليوم الجمعة في بطولة الدوري الإيطالي على ملعب الفريق الأول.

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الجمعة عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق كالياري المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 18 نقطة، بينما يحتل فريق تورينو المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

وسوف يتم نقل مباراة فريق كالياري أمام نظيره فريق تورينو مساء اليوم الجمعة في الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.