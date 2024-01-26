نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الالماني قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب الدوري الألماني هذا الموسم 2023-2024 وذلك قبل انطلاق مباريات اليوم الجمعة والموافق 26 من يناير الحالي.

ترتيب الدوري الالماني قبل مباريات اليوم الجمعة

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ماينز مع نظيره فريق آينتراخت فرانكفورت مساء اليوم الجمعة في الجولة 21 من عمر بطولة الدوري الألماني.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الألماني هذا الموسم قبل انطلاق مباريات اليوم الجمعة:-

1- بايرين ليفركوزن: 48 نقطة

2-بايرين ميونخ: 44 نقطة

3-شتوتجارت: 34 نقطة

4-ليبزيج: 33 نقطة

5-بروسيا درتموند: 33 نقطة

6- اينتراخت:28 نقطة

7-فرايبورج: 28 نقطة

8-هوفنهايم: 24 نقطة

9-هايدينهام: 22 نقطة

10-اوجسبورج: 21 نقطة

11-فولفسبورج: 21 نقطة

12- بروسيا مونشنجلادباخ: 20 نقطة

13-فيردر بريمين: 20 نقطة

14-بوخوم: 20 نقطة

15-يونيون برلين: 14 نقطة

16-ماينتس: 11 نقطة

17-كولن: 11 نقطة

18-دارمشتات: 11 نقطة