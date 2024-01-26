نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي الودية أمام حتا الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتأهب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي لخوض ثاني تجاربه الودية في معسكر الإعداد الحالي في مدينة عجمان بدولة الإمارات، حيث سيواجه فريق حتا الإماراتي مساء غد الجمعة ضمن الاستعدادات لخوض المنافسات المقبلة من عمر الموسم الحالى.

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات الفريق لخوض منافسات الموسم الحالي، بما في ذلك مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا، بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار.

موعد مباراة الأهلى الودية أمام حتا الاماراتى فى معسكر الإمارات

من المنتظر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد حتا الإماراتي، مساء غد الجمعة، بتوقيت الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساء بتوقيت الإمارات، والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

قائمة الأهلي في معسكر الإمارات

وتضم قائمة الأهلي الموجودة في الإمارات، العديد من اللاعبين الناشئين، لتضم حراسة المرمى: مصطفي شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال.

الدفاع: رامي ربيعة وإبراهيم عبدالحكيم ومعتز محمد وأحمد عابدين وعبدالجواد جودة ويوسف عبد الحفيظ وإسلام عبدالله ومازن أسامة.

الوسط: أكرم توفيق وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد طعيمة ومصطفي أبو الخير وفارس خالد وحسين الشحات وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي "كريستو".

الهجوم: موديست ووسام أبو علي.