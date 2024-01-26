نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحتا الاماراتي الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق حتا الإماراتي في اللقاء الودي الذي يجمع بينهم مساء غد الجمعة خلال تواجده بمعسكره المغلق بدولةالامارات.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الخميس من داخل معسكره التدريبي وذلك استعدادًا للمباراة الودية أمام حتي الإماراتي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وحتا الاماراتى

وتذاع مباراة الأهلى وحتا الاماراتى على قناة أبو ظبي الرياضية وقناة النادى الأهلى.

قائمة الأهلي في معسكر الإمارات

وتضم قائمة الأهلي الموجودة في الإمارات، العديد من اللاعبين الناشئين، لتضم حراسة المرمى: مصطفي شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال.

الدفاع: رامي ربيعة وإبراهيم عبدالحكيم ومعتز محمد وأحمد عابدين وعبدالجواد جودة ويوسف عبد الحفيظ وإسلام عبدالله ومازن أسامة.

الوسط: أكرم توفيق وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد طعيمة ومصطفي أبو الخير وفارس خالد وحسين الشحات وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي "كريستو".

الهجوم: موديست ووسام أبو علي.