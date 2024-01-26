نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الايطالي قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم 2023-2024 وذلك قبل انطلاق مباريات اليوم الجمعة والموافق 26 من شهر يناير الجاري.

ترتيب الدوري الايطالي قبل مباريات اليوم الجمعة

ويواجه فريق كالياري نظيره فريق تورينو في مباريات الجولة 22 من عمر الدوري الإيطالي في مباريات اليوم الجمعة.

وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم قبل انطلاق مباريات اليوم الجمعة:-

1. يوفنتوس، 52 نقطة.

2. إنتر ميلان، 51 نقطة.

3. ميلان، 45 نقطة.

4. فيورنتينا، 34 نقطة.

5. أتالانتا، 33 نقطة.

6. لاتسيو، 33 نقطة.

7. بولونيا، 32 نقطة.

8. روما، 32 نقطة.

9. نابولي، 31 نقطة.

10. تورينو، 28 نقطة.

11. جنوى، 25 نقطة.

12. مونزا، 25 نقطة.

13. فروزينوني، 22 نقطة.

14. ليتشي، 21 نقطة.

15. ساسولو، 19 نقطة.

16. أودينيزي، 18 نقطة.

17. كالياري، 18 نقطة.

18. هيلاس فيرونا، 17 نقطة.

19. إمبولي، 16 نقطة.

20. ساليرنيتانا، 12 نقطة.