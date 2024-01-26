نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وحتا الإماراتي الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي على تشكيل فريقه لمباراته الودية أمام نظيره فريق حتا الإماراتي المقرر إقامته غدا الجمعة ضمن استعدادا الفريق الأحمر للمنافسات المقبلة في الموسم الحالي.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام حتا الإماراتي

ويرصد دوت الخليج الرياضي التشكيل المتوقع للأهلي أمام حتا الإماراتي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق، إبراهيم عبد الحكيم، معتز محمد، مازن أسامة.

خط الوسط: مصطفى أبو الخير، فارس خالد، عمرو السولية، كريم فواد، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أنتوني موديست.

موعد مباراة الأهلى الودية أمام حتا الاماراتى فى معسكر الإمارات

تقام المباراة الودية الثانية للأهلي أمام نادي حتا الإماراتي خلال معسكر الإمارات غدا الجمعة في الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب نادي حتا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وحتا الاماراتى

وتذاع مباراة الأهلى وحتا الاماراتى على قناة أبو ظبي الرياضية وقناة النادى الأهلى.