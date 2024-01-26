تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام توتنهام هوتسبير في كأس الاتحاد الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، على تشكيلة فريقه التي ستدخل مواجهة توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام

يلتقى السيتي مع مضيفه توتنهام، مساء، غدًا، السبت، على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام توتنهام

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: جفارديول، أكي، دياز، ووكر

خط الوسط: رودري، كوفاسيتش، فودين، برناردو سيلفا

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، دوكو

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد توتنهام هوتسبير في المركز الخامسة برصيد 40 نقطة.