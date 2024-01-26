تشكيل توتنهام المتوقع أمام مانشستر سيتي في قمة كأس الاتحاد الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر انجي بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، على تشكيلة فريقه الذي ستخوض مواجهة القمة أمام مانشستر سيتي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي 2024.

موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي

يلتقى السبيرز مع مان سيتي، مساء، غدًا، السبت، الموافق 26 يناير 2024، على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، إريك داير، بن دفيز، إيمرسون رويال.

خط الوسط: هويبيرج، بوسوما، بابا سار.

خط الهجوم: كولوسفسكي، ريتشارليسون، جونسون.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد توتنهام هوتسبير في المركز الخامسة برصيد 40 نقطة.