نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة فوق صفيح ساخن.. قرار عاجل من لابورتا تجاه تشافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن مستقبل تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، أصبح في خطر حقيقي، وذلك بعد خروج البلوجرانا من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على يد أتلتيك بيلباو.

وخرج الفريق الكتالوني ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وذلك بعد خسارته العريضة أمام عملاق الباسك بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

تشافي يواجه خطر الإقالة

ووفقًا لما ذكره موقع "دون بالون"، فأن خوان لابورتا رئيس برشلونة كان في حالة غضب عارمة بعد خسارة الفريق أمام بيلباو وخروجه من كأس الملك، وخاصة وأن البرسا قد خسر منذ أسابيع قليلة بطولة كأس السوبر الإسباني بعد أن سقط أمام ريال مدريد في نصف النهائي.

وأضاف الموقع الإسباني، أن هناك حالة توتر كبيرة بين لابورتا وتشافي، بعد خسارة بطولتين في أقل من شهر، وهو ما يُهدد مستقبل المدرب مع الفريق الكتالوني، خاصة مع التقارير التي تؤكد بأن لابورتا استقر على رافائيل ماركيز مدرب الفريق الرديف ليكون خليفة تشافي حال إقالته.

وشدد الموقع بأن لابورتا سيدرس إقالة تشافي حالة التعثر في قادم المواعيد، خاصة وأن الفريق يتبقي له المنافسة على بطولتين فقط، هما دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه نابولي الإيطالي في دور الـ16، بالإضافة إلى الدوري الإسباني حيث يحتل الفريق المركز الثالث.