نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مانشستر سيتي أمام توتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي والتشكيل المتوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه مانشستر سيتي نظيره توتنهام، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي 2024.

موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي

يواجه مانشستر سيتي نظيره توتنهام مساء غد السبت، على ملعب "توتنهام هوتسبير"، وينطلق اللقاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام توتنهام

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: جفارديول، أكي، دياز، ووكر

خط الوسط: رودري، كوفاسيتش، فودين، برناردو سيلفا

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، دوكو

تشكيل توتنهام المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، إريك داير، بن دفيز، إيمرسون رويال.

خط الوسط: هويبيرج، بوسوما، بابا سار.

خط الهجوم: كولوسفسكي، ريتشارليسون، جونسون.

