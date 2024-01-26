نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 - 1 - 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي كرة القدم في كل مكان عن معرفة مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 26-1-2024، أبرزها القمة النارية التي تجمع توتنهام ضد مانشستر سيتي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 - 1 - 2024 والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات الدوري الإسباني

- ألميريا ضد ديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة 10 مساء.



• مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

- كالياري ضد تورينو في تمام الساعة 9.45 مساء.



• مواعيد مباريات الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت ضد ماينز في تمام الساعة 9.30 مساء.



• مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ليون ضد رين في تمام الساعة 10 مساء.



• مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

- تشيلسي ضد أستون فيلا في تمام الساعة 9.45 مساء، عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 2.

- شيفيلد وينزداي ضد كوفنتري سيتي في تمام الساعة 9.45 مساء.

- بريستول سيتي ضد نوتينجهام فورست في تمام الساعة 9.45 مساء عبر قناة beIN Sports HD 6.

- توتنهام ضد مانشستر سيتي في تمام الساعة 10 مساء عبر beIN Sports HD 1.

• مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية

المصري ضد الجونة في تمام الساعة 4 مساء.

- المقاولون العرب ضد البنك الأهلي في تمام الساعة 4 مساء.

- بيراميدز ضد زد في تمام الساعة 7 مساء.

- فاركو ضد طلائع الجيش في تمام الساعة 7 مساء.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الرابطة

تذاع مباريات كأس الرابطة المصرية عبر قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لهذه المباريات.



ويعتلي طلائع الجيش صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد زد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وبيراميدز يأتي ثالثًا برصيد نقطتين، ويحل فاركو في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

ويتصدر فريق الجونة المجموعة الرابعة في كأس الرابطة برصيد 4 نقاط، ويتواجد النادي المصري في المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، والبنك الأهلي في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.