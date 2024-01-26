الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 - 1 - 2024 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي كرة القدم في كل مكان عن معرفة مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 26-1-2024، أبرزها القمة النارية التي تجمع توتنهام ضد مانشستر سيتي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي 2023-2024.

 مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 - 1 - 2024 والقنوات الناقلة 

• مواعيد مباريات الدوري الإسباني

- ألميريا ضد ديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة 10 مساء.


• مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

- كالياري ضد تورينو في تمام الساعة 9.45 مساء.


• مواعيد مباريات الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت ضد ماينز في تمام الساعة 9.30 مساء.


• مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ليون ضد رين في تمام الساعة 10 مساء.


• مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

- تشيلسي ضد أستون فيلا في تمام الساعة 9.45 مساء، عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 2.

- شيفيلد وينزداي ضد كوفنتري سيتي في تمام الساعة 9.45 مساء.

- بريستول سيتي ضد نوتينجهام فورست في تمام الساعة 9.45 مساء عبر قناة beIN Sports HD 6.

- توتنهام ضد مانشستر سيتي  في تمام الساعة  10 مساء عبر beIN Sports HD 1.

• مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية

المصري ضد الجونة في تمام الساعة 4 مساء.

- المقاولون العرب ضد البنك في تمام الساعة 4 مساء.

- بيراميدز ضد زد في تمام الساعة 7 مساء.

- فاركو ضد طلائع الجيش في تمام الساعة 7 مساء.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الرابطة

تذاع مباريات كأس الرابطة المصرية عبر قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لهذه المباريات.
 

ويعتلي طلائع الجيش صدارة  المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد زد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وبيراميدز يأتي  ثالثًا برصيد نقطتين، ويحل فاركو في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

ويتصدر فريق الجونة المجموعة الرابعة في كأس الرابطة برصيد 4 نقاط، ويتواجد النادي المصري في المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، والبنك الأهلي في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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