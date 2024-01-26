نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 - 1 - 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي كرة القدم في كل مكان عن معرفة مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 26-1-2024، أبرزها القمة النارية التي تجمع توتنهام ضد مانشستر سيتي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي 2023-2024.
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 - 1 - 2024 والقنوات الناقلة
• مواعيد مباريات الدوري الإسباني
- ألميريا ضد ديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة 10 مساء.
• مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
- كالياري ضد تورينو في تمام الساعة 9.45 مساء.
• مواعيد مباريات الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت ضد ماينز في تمام الساعة 9.30 مساء.
• مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ليون ضد رين في تمام الساعة 10 مساء.
• مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة
- تشيلسي ضد أستون فيلا في تمام الساعة 9.45 مساء، عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 2.
- شيفيلد وينزداي ضد كوفنتري سيتي في تمام الساعة 9.45 مساء.
- بريستول سيتي ضد نوتينجهام فورست في تمام الساعة 9.45 مساء عبر قناة beIN Sports HD 6.
- توتنهام ضد مانشستر سيتي في تمام الساعة 10 مساء عبر beIN Sports HD 1.
• مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية
المصري ضد الجونة في تمام الساعة 4 مساء.
- المقاولون العرب ضد البنك الأهلي في تمام الساعة 4 مساء.
- بيراميدز ضد زد في تمام الساعة 7 مساء.
- فاركو ضد طلائع الجيش في تمام الساعة 7 مساء.
القنوات الناقلة لمباريات كأس الرابطة
تذاع مباريات كأس الرابطة المصرية عبر قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لهذه المباريات.
ويعتلي طلائع الجيش صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد زد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وبيراميدز يأتي ثالثًا برصيد نقطتين، ويحل فاركو في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.
ويتصدر فريق الجونة المجموعة الرابعة في كأس الرابطة برصيد 4 نقاط، ويتواجد النادي المصري في المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، والبنك الأهلي في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.