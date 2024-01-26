نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 26-1-2024، أبرزها المباراة القوية التي تجمع توتنهام ضد مانشستر سيتي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي 2023-2024.

مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

- تشيلسي ضد أستون فيلا في تمام الساعة 9.45 مساء، عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 2.

- شيفيلد وينزداي ضد كوفنتري سيتي في تمام الساعة 9.45 مساء.

- بريستول سيتي ضد نوتينجهام فورست في تمام الساعة 9.45 مساء عبر قناة beIN Sports HD 6.

- توتنهام ضد مانشستر سيتي في تمام الساعة 10 مساء عبر beIN Sports HD 1.

