الرياضة

مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 26-1-2024، أبرزها المباراة القوية التي تجمع توتنهام ضد مانشستر سيتي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي 2023-2024.

مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

- تشيلسي ضد أستون فيلا في تمام الساعة 9.45 مساء، عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 2.

- شيفيلد وينزداي ضد كوفنتري سيتي في تمام الساعة 9.45 مساء.

- بريستول سيتي ضد نوتينجهام فورست في تمام الساعة 9.45 مساء عبر قناة beIN Sports HD 6.

- توتنهام ضد مانشستر سيتي  في تمام الساعة  10 مساء عبر beIN Sports HD 1.
 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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