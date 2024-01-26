نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العودة للدوري المصري.. حسام حسن يتولى قيادة فيوتشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي مودرن فيوتشر في حسم ملف التعاقد مع مدير فني جديد خلفا للبرتغالي ريكاردو فورموسينيو،

بعد رحيله عن صفوف الفريق في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستوى ونتائج فيوتشر.

واتفق مسؤولو فيوتشر مع المدرب البرتغالي على فسخ التعاقد بالتراضي بسبب سوء النتائج.

- حسام حسن يقود فيوتشر

وأعلن علاء ميهوب الذي أصبح الآن يشغل منصب المدير الرياضي للفريق، أن أتم وليد دعبس رئيس النادي اتفاقه مع عميد لاعبي العالم سابقا، حسام حسن، لتولي قيادة تدريب الفريق في الموسم الحالي.

كما يتولى شقيقه إبراهيم حسن منصب مدير الكرة داخل الفريق، وتعيين علاء ميهوب مديرا رياضيا لفيوتشر.

وأكد علاء ميهوب في تصريحات لمهيب عبد الهادي عبر إم بي سي مصر:" وأوضح: "سأجتمع مع حسام حسن، في البداية فقط حتى أشرح له كل شئ وأضعه في الصورة لأنني أعرف كل شيء عن الفريق، ثم أبعد تدريجيا عن منصب مدير الكرة، وأتولى منصب المدير الرياضي، وستكون مهمتي هي التنسيق بين الجهاز الفني ومجلس الإدارة".

