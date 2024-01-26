حاتم الطرابلسي نجم تونس السابق يفجرها.. منظومة الكرة تحتاج تغيير جذري

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أحمد جودة - القاهرة - قام نجم منتخب تونس السابق، حاتم الطرابلسي، بمطالبة منظومة الكرة التونسية بإحداث العديد من التغييرات، بعد فشل منتخب تونس في حجز بطاقة التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وتعادل منتخب تونس دون أهداف أمام جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، في ختام مواجهات المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الخامسة في كأس أمم إفريقيا.

وقال نجم منتخب تونس ومحترف أياكس أمستردام الهولندي السابق، أثناء تحليله للمباراة على قناة بي إن سبورتس: "أعتقد أن عدم توفيق جلال القادري في بعض اختياراته في هذه البطولة وخاصة في مباراة جنوب إفريقيا السبب، حيث كانت هذه المواجهة هي الأهم لنا، وكان من المفترض أن تمنحنا انطلاقة جديدة؛ لكن لم نُحسِن اختيار اللاعبين والطريقة التكتيكية".

وتابع الطرابلسي: " من وجهة نظري أن المنظومة الرياضية تحتاج إلى تغيير كُليٍّ في تونس، أعتقد أنّ المنتخب بحاجة إلى تجديد دماء، وتكوين فريق على أسس سليمة، لا يُفترض أن نتحدث عن اللاعبين فقط، فَهُم لا يتحمّلون مسؤولية القرارات، فهو يُطبِّق توصيات المدرب فقط".

وأضاف: " في تونس بطل الدوري بيكون معروف قبل ما الموسم يبدء، وبطل الدوري هو صاحب أقوي علاقة مع رئيس الجامعة التونسية".

واختتم: " أتذكر في يوم من الأيام في جيلنا، تم طرد رئيس الاتحاد التونسي من المكان المخصص للاعبين والمدير الفني، لتدخله في عمل المدير الفني، لكن وقتها كان مدير فني اجنبي واسم كبير".

